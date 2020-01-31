تورط قيادات من نظام البشير في حرق مستندات بجبل أولياء…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت لجان مقامة الشقيلاب عن شروع عدد من منسوبي النظام البائد بالوحدة الإدارية بالشقيلاب بمحلية جبل أولياء في حرق ملفات في فساد، وقال عضو باللجنة ( عندما علم عدد من منسوبي النظام المخلوع في الوحدة الادارية بالشقيلاب بما فعله موظفو محلية جبل أولياء الذين حاولوا تهريب مستندات تابعة للنظام البائد وتصدت لهم لجان مقاومة الكلاكلات، شرعوا في حرق جزء من المستندات لكن قمنا بمداهمتهم ووجدنا آثار الحريق والدخان يتصاعد منه، وأردف: قمنا باستيضاح المدير الاداري للوحدة، وأكدت لجان مقاومة الشقيلاب وجود ملفات فساد أخرى في مكتب الحسابات بالوحدة الإدارية مما دفعها لمراقبتها وطالبت لجنة تفكيك التمكين والمراجع العام الإسراع في عملية إستلام الملفات ومراجعتها. المادة السابقة الجماهير الهلالية تقرع طبول الحرب لالهاب حماس المقاتلين في معركة النصر المبين.. بقلم محمد احمد دسوقى

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