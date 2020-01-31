الزعيم سيد البلد.. الرؤساء (7).. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* نواصل الكتابة عن تاريخ المريخ الذي أصبح يتعرض للتحريف والتشويه والسطو من بعض كتاب آخر الزمن الذين لا يملكون أي مرجعية تاريخية مدونة.. ويعتمدون فقط على الحذلقة وطول اللسان وتحريف المعلومة لتغبيش العقول..

* في الحلقات السابقة كتبنا عن أصل لقبي (الزعيم) و(سيد البلد) وأكدنا بالأدلة والشهود من صانعي الألقاب إنهما صناعة مريخية.

* وبخلاف حقائق الألقاب وبمرجعية من الكتب القديمة التي وثقت تاريخ الرياضة وكرة القدم بالسودان قدمنا فذلكة تاريخية عن نشأة المريخ باسم حي المسالمة عام 1908 ثم تغيير الاسم إلى المريخ عام 1927 ليكون المريخ هو أعرق الفرق السودانية على الإطلاق مما يجعله يستحق لقب (العميد) بجانب (الزعيم) و(سيد البلد).. وهو الفريق الوحيد الذي تميز بالإنجازات الكبيرة.. وهو الرائد الأول والسباق في كل التحولات التاريخية للأندية السودانية مثلما نشرنا أمس..

* ومواصلة تقديم لمحات عن تاريخ المريخ، نسرد اليوم اسماء الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة النادي منذ العام 1928م.

1- خالد عبد الله.

2- سليمان العتباني.

3- محمد خير علي.

4- محمد علي بخيت.

5- محمد بشير عامر فوراوي.

6- يوسف عمر اغا.

7- الشيخ اسحق شداد.

8- بدوي محمد علي.

9- محمد شريف احمد عمر.

10- يوسف حلمي ابوسمرة.

11- عوض ابوزيد.

12- دكتور محمد سعيد بيومي.

13- فهمي سليمان.

14- ابراهيم محمد احمد.

15- عبدالرحيم عثمان صالح.

16- د. محمد الفاتح أبوبكر.

17- بشير حسن بشير.

18- احمد محمد يسن.

19- الحاج عبد الرحمن شاخور.

20- مهدي الفكي الشيخ.

21- حسن ابوالعائلة.

22- فؤاد التوم,

23- عبد العزيز شدو.

24- خالد حسن عباس.

25- عبد الحميد الضو حجوج.

26- ماهل ابوجنة.

27- دكتور تاج السر محجوب.

28- محمد الياس محجوب.

29- جمال عبدالله الوالي.

30- أسامة ونسي.

31- محمد الشيخ مدني.

32- آدم عبدالله آدم مكي (سوداكال).

* (ملحوظة: الترتيب ليس متعاقباً لأن هناك رؤساء تولوا الرئاسة في عدة دورات متفرقة)..

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نشيد المريخ

(الشاعر محمد عبدالقادر كرف)

* عشت يا مريخ موفور القيم..

* ناهض العزة خفاق العلم..

* خطوك الوثاب في ركب الأمم..

* كجناح النسر يجتاح القمم..

* عشت للنيل على شطآنه..

* قوة تدفق في شريانه..

* سال تاريخك من أحضانه..

* سلسلاً يجري على وديانه..

* نجمك الخفاق في جو السماء..

* صنعته من خافقي أو دمائي..

* وإذا ناديت ألفيت ندائي..

* باسمك العذب رددت غنائي..

* يا فتى المريخ في عينيك عزم..

* وبهذا العزم للعلياء تسمو..

* وعلى صدرك في الموكب نجم..

* وراء الغد نصر لك ضخم..

* ثب إلى الذروة خفاق الجناح..

* وتألق في الميادين الفساح..

* وانطلق أشبه شيء بالرياح..

* بالكفاح بالحق والجد الصراح..

* خذ طريق المجد في حزم وقوة..

* واقسم الدهر ولا ترهب عنوة..

* واسق اخوانك من صفو الإخوة..

* كلما لاقيتهم باسم الإخوة..

* يا فتى المريخ حقق للغد..

* نهضة تبقى بقاء الأبد..

* وإذا صحت فقل هذه يدي..

* قد بنت صرحي وشادت معهدي..