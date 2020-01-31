الأهلي المصري لا يحتاج مساعدة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× نقف بشدة بجانب الهلال في مباراته يوم السبت أمام الأهلي المصري، ويأتي وقوفنا مع الأزرق لخاطر السودان وشعب السودان ، ولأننا حقا نحتاج للفرح والانتصار وبالذات على فريق كبير وعظيم مثل الأهلي المصري.

× الرأي عندي هو، أن الفارق كبير وعريض بين الكرة السودانية والمصرية، ويكن به جهل وعوز من يحاول مقارنة البلدين في كرة القدم، وبشكل دقيق نقول في هذا الوقت والحين.

×صحيح كنا قبلا ندا للكرة المصرية في المستوى رغم أن النتائج لا تقف معنا، ولكن ظللنا نقاوي ونلاوي الأندية المصرية والمنتخبات هناك، وقد حققنا عليها الفوز في مناسبات عديدة، ولكن اليوم نرى انه لا طاقة لنا بهم أبدا أبدا.

×الأهلي المصري اليوم ليست في أفضل حالاته بل أراه أقل من نصف مستواه المعهود، ولوا أنه كان ضمن مجموعة ضعيفة وهزيلة، لما نعم بفرصة المنافسة على الترقي لمرحلة الثمانية بكل تأكيد وقين.

× وحتى عندما كان الأهلي يلمع ويتلألأ ويملأ الدنيا ضجيجا استطاع المريخ الفوز عليه بثلاثية، وكذلك الهلال حقق عليه الفوز بالثلاثة، ولكن أين نحن من تلك الأيام الخوالي.

×الهلال اليوم يقوده في التدريب الفاتح النقر الذي لا يمتلك أية نجاحات ، ولم يحدث أن تقدم بفريق للأدوار المتقدمة من الأبطال الأفريقية أو غيرها، وهذا يعني أن الرجل لن يستطيع إدارة مباراة كهذه.

×وعلى مستوى اللاعبين نجد الفريق الأزرق يمر بحالة اضمحلال وتدني كبير كحال الكرة السودانية، وغاب اللاعب القائد والمحنك، وبقي اللاعبون العطالى الذين يلعبون بلا فكر أو دراية، دافوري بس.

×كل هذا الناس تعرفه وبخاصة الذين يهتمون بالكرة، ولكن نجد فوق كل هذا بعض الهلالاب يكابرون ويزايدون، ويملأ ون الدنيا حديثا فارغا لا تسنده حقيقة ولا تصاحبه منطقية، ولكنه الخداع للنفس والصاحب.

×الحديث الكريه عن التحكيم وأن الأهلي هو الذي اختار الحكم، ا وان الحكم نفسه له قصد وسوء نية على الأزرق، هذا نوع من العبط واللا مسئولية، لأن راعي الضأن في الخلاء يفهم أن الأهلي المصري لا يحتاج لمساعد حتى يهزم الهلال بآم درمان.

× صحيح من حق الأنصار أن يحلموا كثيرا ما دام أن فريقهم وجد ظروفا مساعدة دفعته لهذه المرحلة، وجعلته بواسطة بلاتينيوم واستهتار النجم ، يكون منافسا للأهلي، ولكن كيف نعذر الإعلام ، الذي يفهم أنه لا يعقل أن تكون هناك مجرد مقارنة بين الفريقين، إلا في عدد اللاعبين داخل الملعب.

× خلاصة القول هو،أن الهيلمانة التي يثرها الإعلام الأزرق والتباكي ، وتتبعه الإدارة الزرقاء، كله عبارة عن تبرير لخسارة مقبلة، ولا يعدو كونه تحضيرا لسرادق العزاء قبل وفاة المحتضر.

ذهبيــــــــــــات

× الانفلاتات والعبارات التي تدل على فوضى ينوي الهلال إشعالها، لا علاقة لها بكرة القدم.

× وكل هذه الأشياء لن تؤثر على الأهلي لأنه واجه أصعب منها في أدغال أفريقيا وعرف كيف يتعامل بعها بحسم.

×هدير الجماهير والكواريك والألفاظ القبيحة لن تلعب داخل الملعب ولن يعيرها لاعبو الأهلي حظا من اهتمام.

×ليس هناك حكما يستطيع أي يتلاعب بمباراة في مثل هذه المرحلة، وبخاصة أنها منقولة ويتابعها القاصي والداني.

× رضوان حكم ممتاز ودائما يدفع به للمباريات الحاسمة والمهمة.

×ما نشاهده من جلبة زرقاء هو أمرا معهود ومكرر متى ما كان فريقهم لا يسر.

× متى لعب الهلال أمام المريخ دون أن يسبق ذلك بحديث عن الحكام ومطالبته الخداع بحكام أجانب.

× الهلال يثير أمر التحكيم كلما شعر أنه في شق ضيق.

×الأهلي سيترك الهلال في عبثه ويصعد لدور الثمانية بلا تعب.

×الأهلي سيقصي الهلال بالفكر والتخطيط والسليم والثبات والتركيز على المباراة.

× مقول الأهلي متصدر المجموعة حتى الجولة الخامسة، يخرج على يد الهلال الضعيف، كيف تفكرون.

الذهبيــــة الأخيــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، الأهلي المصري غير محتاج لمساعدة، والهلال محتاج لمعالجة.