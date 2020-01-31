اهداف ريشموند للتصدير الخارجي..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* اقترب فريق المريخ من ختام المرحلة الثالثة والاخيرة للاعداد للنصف الثاني للموسم التنافسي الحالي.. ومضت التجارب بعيدا عن اي توقف او التفات لما قيل ويقال مت جانب بعض المحسوبين الذين تفرغوا لقتل الحماس وتصدير كل ما له علاقة بالرعب والاحباط لزعزعة الاستقرار الحالي وفتح الباب واسعا امام الفوضى..

* مجلس المريخ الشرعي بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة المقاتل جمال ابو عنجة اكمل عمليات الاحلال والابدال استنادا على الحاجة الفنية ولاول مرة – بعد غيبة – تتم هذه العملية بمعزل عن السماسرة الذين لم يعجبهم هذا الوضع لانه اصاب مصالحهم في مقتل وكتب النهاية للمتاجرة باسم الكيان التي استمرت بمعرفتهم لسنوات وسنوات..

* وعلى طريقة (المابيك.. في الضلمة يحدر ليك) سار اسلوب تعامل كل من في قلبه مرض تجاه التسجيلات الحمراء التي يكفي ان الكوتش جمال ابو عنجة هو الذي اشرف عليها استنادا على رؤيته الخاصة باعتباره الاكثر قربا من اللاعبين ومعرفة بامكانياتهم والمطلبات الضرورية خاصة وانه تولى منصب المدير الفني في الشهور الماضية..

* حدث ذلك والكل يعلم تاريخ فترة تنقلات اللاعبين وما كان يحدث فيها كل ستة اشهر من جانب السماسرة والتجار الذين كانوا يحتكرون كل شئ في ظل صمت قاتل لقادة الادارة في عهود غابرة.. وكانت الاقالة هي النهاية الحتمية لاي مدير فني يفكر في الاعتراض على ما يتم في التسجيلات والتي تعتبر من الامور الفنية التي تخص المدرب..

* وعلى الرغم من ان جل المريخاب – بما فيهم بعض زملاء المهنة – كانوا على علم بتفاصيل تلك الامور الغريبة الا ان احدا لم يكن يتجرأ على تناول ما يحدث من تفاصيل خطيرة ومثيرة كان فريق الكرة هو الذي يدفع ثمنها غاليا في شكل هزائم

وانكسارات وفشل متواصل سواء في البطولات المحلية كالدوري الممتاز او مسابقات ابطال افريقيا وكاس الاتحاد وغيرها من المشاركات الاقليمية المهمة..

* انتهى التجار من مهاجمة مجلس الشرعية عقب انقضاء فترة التسجيلات الاخيرة دون وضع اي اعتبار لحقيقة انها – اي عمليات الشطب والتسجيل – تمت برؤية المدير الفني، لينتقل (المنشار) ومن خلفه فرقة (الكورال) لمهاجمة التجارب الاعدادية التي اقيمت في الايام القليلة الماضية والتبشير بفشل منتظر وهزائم متتالية متوقعة..

* ظللنا نتابع بغرابة الاوهام التي يسعى السماسرة لتصديرها الى العشاق بالاستناد على نتائج انتهت عليها مباريات ودية اعدادية ظل الكوتش جمال ابو عنجة يعيد ويؤكد انهم في الجهاز الفني لا ولن يضعوا لها اعتبار لانها لا تخرج عن كونها اعدادية لمعرفة امكانيات اللاعبين وتزفير الانسجام بين الجدد والقدامى وصولا للتوليفة المثالية..

* ولم ينسى (المخدراتية) التهديد بالهزائم لان مجلس الشرعية فشل في (اقامة معسكر خارجي) للفريق.. وهنا فان الجميع يعلمون بما كان يحدث من (لهف ولغف للمال) من التجار الذين كانوا يستفيدون من تلك المعسكرات المشبوهة والتي كانت تفوح منها روائح الفساد في تذاكر السفر ومقرات الاقامة وايجار ملاعب التدريبات.. ووصل الفساد الى فواتير المعدات الرياضية..!!

* وعلى الرغم من ان ايو عنحة اعلن عدم اهتمامه بنتائج الوديات لانها اعدادية الا ان الهجوم على افراد الهجوم الاحمر لم يتوقف وتابعنا التباكي على شطب او الاستغناء عن خدمات مشاطيب الهلال بداية من بكري ومرورا بميدو وانتهاء بالنعسان.. وعلى الرغم من انهمار اهداف المحترف الجديد ريشموند الا ان احدا لم يعترف به..

* في منتخب الارجنتين تجاوز الجميع ابداعات الاسطورة مارادونا، وفي الهلال نسي الناس انتقال بكري

الى المريخ وتابعنا ظهور اكثر من مهاجم صاعد وواعد على شاكلة وليد وموسى وموفق وغيرهم لكن اصحاب الولاء للسلطان لا يريدون تخطي مرحلة الاوهام او نسيان الصفقات المشبوهة التي لعبوا فيها دور الوسيط وسمسروا عبرها وربحوا الملايين..!

* تخريمة اولى: اجمل ما في مجلس المريخ الشرعي والجهاز الفني بقيادة المقاتل جمال ابو عنجة انهم يتعاملون مع قصص الهجوم الوهمي الذي يتعرضون اليه صباح ومساء كل يوم (من جانب صاحب كل طبلة) على ذات طريقة التجاهل التي يتعامل بها البروفيسور كمال شداد والذي يقود ثورة التصحيح ومهموم بها ولا علم له بما يدور ويتم من مسيرات ووقفات احتجاجية تقام على طريقة (الدولة العميقة)..!!

* تخريمة ثانية: تابعت زيارة سفير مصر بالخرطوم وبرفقته وفد المقدمة بالنادي الاهلي الى الجوهرة الزرقاء ظهر امس عبر قناة الهلال والتي تحدث فيها السفير والكاردينال للقناة الزرقاء باسلوب سار في الاتجاه السليم والمثالي الذي يجب ان تمضي فيه كرة القدم التي تعتبر اداة للتقارب بين الشعوب والبلدان وتعزيزا للعلاقات بعيدا عن الفهم المريض الذي يسعى اصحاب النفوس الخربة لبثه بين عشاق الساحرة.

* تخريمة ثالثة: وتاني بتكرر وبنعيد.. مرت الايام.. كالخيال احلام.. ولا نزال مع البعض قي انتظار نتيجة شكوى المريخ في لوزان التي اوهم بها المرضى عشاق الكيان واكدوا لهم انها (مربوحة) واقنعوهم كذبا وضلالا بان السراب الذي يراه الجميع في الافق البعيد انما هو ماء وماء حقيقي كمان..!!

* حاجة اخيرة: يفوز المريخ بالثلاثة والاربعة، ونتابع اهداف القاطرة البشرية ريشموند وهي تزحم الافق وبعد كل هذا نقرا لمن يتحدث عن تواضع هجوم الاحمر.. يعني اهدافك يا ريشموند للتصدير الخارجي..!!