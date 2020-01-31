الاتحادي “الأصل” يجري مُشاورات مع “عبد الواحد” لتوقيع اتفاق ثنائي

كَشَفَ القيادي بالحزب الاتحادي “الأصل” د. علي السيد، عن خطوات فعلية ومُشاورات تُجرى بين قيادات الحزب ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لتوقيع اتفاق ثنائي على غرار الذي وقّعه الحزب مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو مُؤخّراً، يفضي للانضمام لمفاوضات السلام.

وأكد السيد بحسب صحيفة الصيحة، انعقاد لقاءٍ سابقٍ مع عبد الواحد، فيما يجرى الترتيب لتوقيع اتفاق تفاهُم مع الحركة، وأوضح أنّ عبد الواحد نَقَلَ لهم رغبته في القدوم الى السودان للحاق بركب السلام في جوبا، وأوضح أنّهم تركوا أمر تحديد الميعاد الزماني والمكاني لتوقيع الاتّفاق للقائد عبد الواحد، وأضاف أنّ الاتفاق يرمي للتحوُّل الديمقراطي ودعم جُهُود السلام التي تَقُودها الحكومة الانتقالية.

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وقال السيد إنّ علاقة الاتّحادي مع الحركات قوية خاصّة الحلو وعبد الواحد ومناوي، وقال علي السيد: “نحن ما مُعارضة ولسنا من أحزاب المُعارضة، بل نُشجِّع وندعم الحكومة رغم رؤية قِوى الحُرية والتّغيير بأنّنا جُزءٌ من النظام السابق”، وأكّد أنّ هَمّ الحزب وهدفه الأساسي أن تنتهي الفترة الانتقالية بتحوُّلٍ ديمقراطي حقيقي، وإقامة انتخاباتٍ حقيقيّةٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)