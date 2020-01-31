“كوش”: أي خرق لإرجاء تعيين الولاة و”التشريعي” خرقاً للسلام

أكّد رئيس حركة تحرير “كوش” محمد داؤود بنداك، أن اتفاق الحكومة و”مسار الشمال” بجوبا، تمّ بعد مفاوضات طويلة، واعتبره بداية لإنهاء المشاكل الجهوية بالسودان.

وقال بنداك لمصادر أمس، إن الاتفاق إنجاز لأهم القضايا النوبية، وستتم آلية تنفيذه بعد توقيع السلام الشامل، ونوّه لإشراك أطراف كثيرة ومشاركة (3) من مُتضرّري سد مروي ليسوا أعضاء في “كوش” لطرح قضاياهم، وأشار لقبولهم بـ”كيان الشمال” بعد وساطات لأنه طرف بالتفاوُض، ويُعبّر عن قضايا خاصة بالمناطق جنوب الدبة، وبالتالي تم دمج الملفات بإشراف رئيس “الجبهة الثورية”، وتم التفاوُض بواسطة كبير المفاوضين دهب إبراهيم دهب، وقال: “عملنا بدافع ثوري سياسي مؤسس هو انتصار للقضية النوبية”.

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وأكّد تمسكهم باتفاق إرجاء تعيين الولاة والمجلس التشريعي، واعتبر أي خرق له خرقاً للسلام، وليس في صالح السلام، وهو شرط أساسي لقيام دولة ديمقراطية مدنية.

واستغرب بنداك بحسب صحيفة الصيحة، ما يقوم به “تجمع المهنيين” وهو جزء من “الحرية والتغيير”، وقلّل من موكب التجمّع، وأكد أن هنالك وسائل لصالح الثورة بمخاطبة ومشورة السلطة التنفيذية التي شكلوها هم أنفسهم، ودعا للصبر على الحكومة والنظر إلى ما تم الاتفاق عليه بعين الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)