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البرهان يتلقّى رسالة من سلفا ويبحث مع الوساطة ترتيبات المُفاوضات

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التاريخ: 31-يناير-2020

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البرهان يتلقّى رسالة من سلفا ويبحث مع الوساطة ترتيبات المُفاوضات

تلقّى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالةً شفهيةً من رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، تتعلّق بتطوُّرات عملية السلام.

واطلع البرهان خلال لقائه، وفد الوساطة الجنوبية برئاسة مستشار سلفا للشؤون الأمنية توت قلواك بالقصر الجمهوري أمس، عَلى تَرتيبات جَولة المُفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح بجوبا.

 

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وأوضح قلواك في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الوساطة تَشَاورت مع البرهان حول سير عملية السلام بالسودان، وترتيبات الوساطة لعقد جولة المُفاوضات القادمة ومُعوقات العملية السلمية، وقال: “أكّدنا خلال اللقاء التزام الرئيس سلفا كير ميارديت بأن تكون الجولة القادمة من المُفاوضات حَاسمةً، وتنتهي بتوقيع اتفاق نهائي للسلام في السودان”.

 

 

وقال توت إنّ زيارة وفد الوساطة، تَهدف لاطّلاع القيادة بالسُّودان على مُجمل تَطوُّرات العملية السلمية ودَور الوساطة، وأضَافَ بأنّ الوفد سيلتقي رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وأكّد قلواك أنّ السلام بالسودان قطع أشواطاً بعيدة في المسارات المُختلفة، وأنّ التفاوُض مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو سيبدأ خلال الجولة القادمة بقلوبٍ مفتوحة وتصوُّرٍ جديدٍ، واعتبر أنّ تحقيق السلام في السودان سلامٌ لدولة الجنوب، وأنّ البلدين يسعيان معاً لإسكات البندقية خلال العام 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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