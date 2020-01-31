لجان لإزالة التمكين بالبنك المركزي ولجنة (الخارجية) تبدأ العمل

أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة عن تشكيل لجنة لتفكيك نظام 30 يونيو في بنك السودان المركزي.

وذكر عضو اللجنة، صلاح مناع لمصادر (الخميس)، بدء لجنة التفكيك في وزارة الخارجية عملها خلال الأيام المقبلة.

ونبه إلى تشكيل لجان تفكيك بالمؤسسات الحكومية والوزارات، بجانب تشكيل لجان لتفكيك النظام بالولايات، بمشاركة لجان المقاومة، وعدد من قوات الأجهزة النظامية.

Advertisements

ونوه مناع، إلى الفراغ من تشكيل لجنة تفكيك النظام بوزارة الكهرباء. وأكد تولي لجنة التفكيك في وزارة الخارجية مراجعة كافة ملفات العاملين والتعيينات وجميع الوظائف، وأقر بوجود تمكين في الخارجية.

وجزم مناع، بأن جميع مفاصل البلاد بحاجة لتفكيك التمكين، بسبب سيطرة النظام البائد عليها.

وقال مناع بحسب موقع صحيفة الصيحة، إنه لا توجد لجنة تتعلق بهذا الأمر بالقصر الجمهورى، لجهة تبعية القصر، إلى مجلس السيادة، وقال إن المجلس يقوم بمهام لجنة التفكيك داخل القصر الجمهوري، ونوه إلى أن اللجنة لا تتدخل فى مهام القوات الأمنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)