اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قمرية عمر: سنعلن عن المزيد من المسيرات والمواكب

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 31-يناير-2020

41 مشاهدة

قمرية عمر: سنعلن عن المزيد من المسيرات والمواكب

قالت القيادية بتجمّع المهنيين السودانيين، قمرية عمر، إنّ الدعوة للمواكب لن تسعد عناصر النظام المباد، كما يعتقد البعض، لأنّ شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها لا تستطيع فلول النظام المباد أنّ ترفعها، ولو لثانيةٍ واحدة.

 

وأكّدت في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الحداثة، أنّهم في تجمّع المهنيين حريصون على حكومة الفترة الانتقالية ويدعمونها بشدّة، ويعملون على استقرارها حتى تمر الفترة بسلامٍ.

Advertisements

 

 

وذكرت قمرية أنّه في المقابل هناك بطء في أداء حكومة الفترة الانتقالية، وعدم تنفيذ مطالب الثورة، سيدفعهم لمزيد من المواكب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمرية عمر: سنعلن عن المزيد من المسيرات والمواكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا