قمرية عمر: سنعلن عن المزيد من المسيرات والمواكب

قالت القيادية بتجمّع المهنيين السودانيين، قمرية عمر، إنّ الدعوة للمواكب لن تسعد عناصر النظام المباد، كما يعتقد البعض، لأنّ شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها لا تستطيع فلول النظام المباد أنّ ترفعها، ولو لثانيةٍ واحدة.

وأكّدت في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الحداثة، أنّهم في تجمّع المهنيين حريصون على حكومة الفترة الانتقالية ويدعمونها بشدّة، ويعملون على استقرارها حتى تمر الفترة بسلامٍ.

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وذكرت قمرية أنّه في المقابل هناك بطء في أداء حكومة الفترة الانتقالية، وعدم تنفيذ مطالب الثورة، سيدفعهم لمزيد من المواكب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)