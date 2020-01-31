ضبط عصابة النيقرز ”كاش موني” في ولاية القضارف

التاريخ: 31-يناير-2020 فى : حوادث 28 مشاهدة أوقفت المباحث المركزية بولاية القضارف عصابة نيقرز تطلق على نفسها اسم ”كاش موني” كانت قد روّعت المواطنين في مدينة القضارف خلال الفترة الماضية. وقال مصدر إنّ العصابة تقوم بتأجير المواتر من أحد أفراد القوات النظامية وتستخدمها في عملياتٍ نهبٍ وسرقة ممتلكات ومقتنيات المواطنين تحت التهديد والترويع. Advertisements وبحسب صحيفة المجهر، فإنّ معلوماتٍ توّفرت لدى أفراد المباحث المركزية بنشاط العصابة فقاموا بمداهمة منزل بأحد أحياء القضارف الطرفية تدير فيه العصابة عملياتها وتمكّنت من ضبط ”5″ قرنيت وأسلحة بيضاء وسواطير وكميات كبيرة من الموبايلات وممتلكات ومقتنيات المواطنين كانت العصابة قد قامت بنهبها إبان أيام المظاهرات هلال فترات مختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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