جماعة انصار الله اليمنية تعرض إجراء تبادل أسرى سودانيين مع حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت جماعة انصار الله (الحوثية) في اليمن، الخميس انها على استعداد للدخول في محادثات مع السلطات السودانية من أجل تبادل الأسرى.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن مصادر بجماعة الحوثيين، أن الاقتراح يتضمن أن تتم عملية تبادل الأسرى من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد اسر الحوثيون في شهر أكتوبر الماضي، عشرات من الأسرى السودانيين في اليمن، في ظل عدم توضيح من جانب الخرطوم.

وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن عدد الجنود الذين يقاتلون في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية تم خفضه من 15 ألفا إلى خمسة آلاف عنصر، مضيفا أنه لا يعتقد بإمكانية الحل العسكري في اليمن.

والعام 2015، أرسل السودان قوات للقتال ضمن التحالف الذي تقوده السعودية وذلك إبان حكم عمر البشير الذي أطيح به إثر احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.