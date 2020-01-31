خبير إقتصادي : رفع الدعم عن المحروقات لا يعالج عجز الموازنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أنتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل فهمي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي دعوات رفع الدعم عن المحروقات لتسببه في رفع تكلفة النقل والتي تؤدي بدورها لمضاعفة أسعار السلع والخدمات كافة .

وقال فهمي خلال استعراضه للوضع الاقتصادي الراهن ومطلوبات العلاج بديوان الحسابات، قال أن رفع الدعم عن المحروقات لا يعالج عجز الموازنة لارتفاع تكلفة النقل أيضاً للسلع المدعومة الأخرى والثابتة الأسعار وزيادة الإنفاق عليها مما يفاقم العجز أكثر .

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وأكد فهمي أن سياسة التحرير الاقتصادي وطبيعتها التضخمية التي طبقتها الحكومات السابقة لا توافق السودان، لافتا إلى أن تطبيقها يناسب الأغنياء ويؤدي إلى إسقاط الحكومات بالثورات الشعبية، بحسب مانشرته وكالة سونا .

واكد فهمي أن وصفات البنك الدولي أفقرت السودان لاعتماده على دعم العالم الخارجي، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وتدهور سعر الصرف للسياسات غير المتوازنة التي لا تقود للاستقرار الاقتصادي.

وقال أن عامل التضخم يمكن التحكم فيه داخليا بالتحكم في مستوى الأسعار وعرض النقود وليس بالتحكم في سياسة سعر الصرف.