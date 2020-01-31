مواجهة الغد تحمل الرقم (8)..رصد دقيق لمباريات الأهلي المصري والهلال الأفريقية

الخليج 365 :

يتجدد لقاء الهلال والاهلي المصري غدا السبت في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا حيث رصدت (سودانا فوق) لقاءات الفريقان في الفترة الماضية والتقى الناديان 7 مرات تحت مظلة الكاف، حقق الأهلي الفوز 3 مرات وفاز الهلال مرتين وتعادلا مرتين.

ولم ينجح الفريق الأحمر بإحراز أي أهداف في شباك الهلال بالسودان، حيث اكتفى بتسجيل 6 أهداف في القاهرة، أما الهلال فأحرز في شباك الأهلي 5 أهداف منها هدفين في القاهرة و3 بالسودان.

البداية كانت في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا 1987، وتعادل الفريقان بالخرطوم سلبيًا، ثم حقق الأهلي الفوز بالقاهرة بهدفي جمال الثعلب مدافع الهلال في مرماه وأيمن شوقي وتوج الفريق الأحمر بلقبه الثاني بدوري الأبطال على حساب الهلال.

ومرت سنوات طويلة حتى تجددت المواجهات بينهما مرة أخرى في دوري أبطال إفريقيا عام 2004، وكانت في دور الـ32 وحقق الهلال الفوز بالقاهرة (1-0) وتعادلا في السودان بدون أهداف.

والتقى الأهلي والهلال مجددًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عام 2007، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين دون رد أحرزهما أسامة حسني وأمادو فلافيو.

وفي السودان رد الهلال بثلاثية نظيفة سجلها داريو وحسن كرونقو وجوديون، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين حتى الآن.

أما آخر مباراة جمعت الأهلي والهلال، فكانت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري الأبطال 2020 وحقق الأحمر الفوز (2-1).

وأحرز ثنائية الأهلي كل من حسين الشحات وعلي معلول، فيما تكفل أطهر الطاهر بهدف تقليص الفارق للهلال.