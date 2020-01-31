شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثار مشجع لنادي الهلال في الخرطوم ضجة كبيرة لحظة وصوب بعثة الأهلي المصري الي مطار الخرطوم حيث رفع المشجع الذي تنشر صورته (سودانا فوق) لافته كتب عليها (حماده الهارب البل البل الأهلي المصري) وطالع لاعبو الأهلي المصري وجميع أفراد البعثة اللافته لحظة مغادرتهم للمطار،ورحل حمادة صدقي عن تدريب الهلال السوداني بشكل مفاجئ عقب الخسارة أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا، إلا أن المدرب المصري برر قراره بوجود خلافات مع الإدارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. لافتة مثيرة رفعها مشجع هلالي لبعثة الأهلي المصري بمطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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