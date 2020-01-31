عاجل..المريخ يقدم شكوي للفيفا ضد قرار إتحاد الكرة

الخليج 365 :

قامت لجنة عينها مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، بتسليم نادي المريخ مساء اليوم الخميس قرار من مجلس إدارة الاتحاد، بعقد جمعية عمومية لتأكيد النظام الأساسي لنادي المريخ،وكان النظام الأساسي للمريخ، قد أثارت إجازته جدلًا كبيرًا، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات التي أتبعت لقيام الجمعية العمومية الخاصة بتمريره.

وعقد مجلس إدارة إتحاد كرة القدم السوداني، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد بحي الخرطوم 2، لدراسة ملف الجمعية العمومية التي أجازت النظام الأساسي لنادي المريخ، وأصدر قرارًا بشأن ذلك،وقام حسين أبو قبة، رئيس اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد السوداني، بمتابعة ملف الجمعية العمومية لنادي المريخ، مساء اليوم الخميس بإرسال مضمون القرار لمجلس المريخ، والمدير التنفيذي للنادي مدثر خيري. الا ان أنباء ترددت ل (سودانا فوق) تؤكد ان المدير التنفيذي لنادي المريخ قرر تقديم شكوى ضد القرار للفيفا.