رسمياً لاعب وسط الهلال يغيب عن مواجهة الأهلي المصري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تأكد رسمياً غياب لاعب وسط الهلال السوداني دراج عن مباراة الأهلي المصري “السبت” المقبل.
وعلم ” باج نيوز” أن اللاعب غاب عن تدريب الفريق الأساسي إمس.
ويعاني دراج من إصابة على مستوى قضروف الرحلة.
وضمت تشكيلة الهلال الأساسية حسب التمرين الريسي مساء اليوم “الخميس” جمال سألم
عمار، الدمازين، السمؤال، بوي، وأطهر في الدفاع
والشغيل، وأبو عاقله، سليم و بشة في الوسط، بجانب عماد العراقي و وليد الشعلة في الهجوم
وسيؤدي الهلال تدريب خفيف في السابعة من مساء الغد استعداداً للمباراة المصيرية ضد الأهلي المصري
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