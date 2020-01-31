تشكيل لجان لإزالة التمكين ببنك السودان المركزي

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الخليج 365:
أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة عن تشكيل لجنة لتفكيك نظام 30 يونيو في بنك السودان المركزي.
وذكر عضو اللجنة، صلاح مناع، اليوم (الخميس) ، بدء لجنة التفكيك في وزارة الخارجية عملها خلال الأيام المقبلة.
ونبه إلى تشكيل لجان تفكيك بالمؤسسات الحكومية والوزارات، بجانب تشكيل لجان لتفكيك النظام بالولايات، بمشاركة لجان المقاومة، وعدد من قوات الأجهزة النظامية.
ونوه مناع، إلى الفراغ من تشكيل لجنة تفكيك النظام بوزارة الكهرباء.
وأكد تولي لجنة التفكيك في وزارة الخارجية مراجعة كافة ملفات العاملين والتعيينات وجميع الوظائف، وأقر بوجود تمكين في الخارجية.
وجزم مناع، بأن جميع مفاصل البلاد بحاجة لتفكيك التمكين، بسبب سيطرة النظام البائد عليها.
وقال إنه لا توجد لجنة تتعلق بهذا الأمر بالقصر الجمهورى، لجهة تبعية القصر، إلى مجلس السيادة، وقال إن المجلس يقوم بمهام لجنة التفكيك داخل القصر الجمهور.ونوه إلى أن اللجنة بأن لا تتدخل فى مهام القوات الأمنية.
الصيحة
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