الهلال قادر على تجاوز الاهلي القاهري.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ مقترح بتحويل الحافز الدولاري الافريقي للتأهل لربع النهائي للاعبين

▪︎ اوراق هلالية رابحة قادرة على قلب الطاولة

▪︎ دكة قوية وعلى مستوى ستكون حاسمة للمباراة

▪︎ الاستفزازات قادت الهلال لأكبر الانتصارات

▪︎ الاهلاوية يتحدثون عن عقدة عمرها ٢٧ عاما

▪︎ العالم يتحدث حول موقعة السبت الحاسمة

▪︎ الهلال والاهلي يتواجهان وينتظران هدية من بلاتنيوم

▪︎ التركيز الهلالي مطلوب وتوزيع المباراة على جزئيات الاهم

▪︎ التوليفة الاساسية الاهم في المباراة والاباتشي هل يشارك كبديل

▪︎ ٥ عناصر هلالية أساسية لعبور الهلال وسحق الاهلي

▪︎ تركي ال الشيخ يحفز لاعبي الاهلي القاهري

▪︎ الحكم رضوان جيد قبل مباراة الهلال : عدم الرضا امر متوقع ،،،

▪︎ لأول مرة في لقاءات الهلال الحاسمة تطل هذه الظاهرة الإيجابية

▪︎ الزميل هيثم محمد على يفجر اكبر المفاجآت السارة من المغرب ،،،

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# اقتربنا رويدا رويدا من ملحمة المصير ، ويمكن ان نطلق عليه لقاء القرن او السحاب بين هلال السودان هلال الملايين سيد البلد وزعيم الكرة السودانية والوحيد الذي وصل نهائي ابطال افريقيا مرتين ،،

اولا مثل هذه اللقاءات بين الهلال والفرق الكبيرة في القارة نادرا ما تحدث ، وقد غابت بالنسبة لمواجهات الاهلي منذ الثلاثية الشهيرة

وهذه اللقاءات لا تتحق وانت نائم في التمهيدي وانما من خلال بلوغ المجموعات وما فوقها

الهلال بحق وحقيقة يصنع الحدث برغم البدايات المتعثرة وبرغم عدم الاستقرار الفني وبرغم عدم التسجيلات النوعية ،،

ولكن يظل الدافع دائماً كبيرا ، والهلال كبير السودان رضي البعض او رفض التمهيداب الذين يخلقون المواضيع الانصرافية وما ادارك ما الزعامة ولمن لقب سيد البلد ، في وقت يبدو ان الاعلام السالب كما قال رئيسهم المحبوب السابق جمال الوالي ، هذا الاعلام هو من اطلق على نفس هذا الفريق بالدلاقين ، فاي تناقضات هذه ،،

الهلال يصنع الحدث والسودان كله يتحدث عن هذه المباراة من ادنى شخص الى قمة الهرم وحتى السلك الدبلوماسي والخارجية دخلت في الموضوع ،،

والعالم كله والوكالات تتحدث عن هذه المواجهة ،،

صحيح ان هناك فوارق كثيرة ومرجحة لكفة الاهلي وان الكاف يفضل الاهلي دائماً لضمان نجاح بطولاته والشركات الراعية والناقلة وغيره وما تدره من أموال طائلة ، ولكنهم اصطدموا هذه المرة بخصم صعب في مواجهة الاهلى فشل في كل المواجهات في الفترة الاخيرة من الفوز على الهلال في عقر داره وافضل النتائج كانت التعادل السلبي ،،،

اعتقد ان الهلال كسر عقدة الفرق المصرية من زمان خاصة الاهلي وهو يفوز عليه في عقر داره بالقاهرة بهدف ريتشارد ، وكذلك بالمقبرة بالثلاثية النارية ،،

اعتقد ان الهلال مؤهل هذه المرة وبعد ان تطور في مستواه لتخطي الاهلي مستفيدا من الارض والجماهير ،،

والأجمل الحديث عن خيارات عدة وجاهزية اكثر من لاعب بل تساوي المستويات وبالتالي يمكن ان نقول بان هناك دكة على مستوى كبير

بأقل المجهودات ومن فرص نادرة تفوق الهلال وفاز في ثلاث مباريات ويمكن ان يزود الهلال من النزعات الهجومية وكثافة اللاعبين في الوسط والهجوم ويمكن ان تنتج اهداف اكثر

لم يستفد الهلال فيما مضى من الكرات الثابتة بالقدر المطلوب

وندرت العرضيات داخل الصندوق والا لما خرج الاباتشي نظيفا من خلال مشاركاته حتى الان

والتصويب واحد من اهم عناصر الفوز الهلالي باستمرار ، هل نذكركم بأهداف لاطهر الطاهر ام نعود لهدف كرنقو في الحضري وأهداف لبويا في الممتاز والمريخ وغيرها ،،

الهلال مطالب باللعب بالتشكيلة الاساسية بعيدا عن الزج بالجدد خاصة الاباتشي. ان يعطى الفرصة في الشوط الثاني او الجزء الاخير من المباراة فيمكن ان يرجح الكفة بلياقة عالية ووقتها يكون الاهلى قد انهك وفتر ،،

تواجد الشعلة والضي مهم جداً من البداية خاصة وما سجله الضي من تألق وخطورة وأهداف في مشوار البطولة ، سيكونان مصدر ازعاج للأهلي

ووسط الهلال سيكون التركيز على الشغيل وابوعاقلة مع دراج وبشة

الدفاع يكون اكثر انسجاما في وجود اطهر الطاهر والسمؤال والدمازين وعبداللطيف بويا ،،

اعتقد انها التشكيلة المثالية ويمكن ان تكون التبديلات قوية جداً في وجود ديديه كاديو وسليم والاباتشي ،،

حارس المرمى يقع عليه دور كبير في للحفاظ على الشباك نظيفة

وبعدها الاهم استثمار الفرص والتسجيل والحسم المبكر او التسجيل المبكر حتى لا يفكر الاهلى في قتل المباراة وتصنع الاصابات وقتل الوقت ،،

الفنيون والخبراء يقولون بان المباراة يجب ان توزع الى جزئيات ٦ اجزاء ، ربع ساعة لكل جزء ماذا يريد المدرب من خلالها ً واذا فشل بي المهمة والأدوار في جزء يمكن ان ينتقل للخطة الاخرى ،،

يتحدثون دائماً عن المباراة. ان الهدف يمكن ان ياتي في كثر من الثانية وكيف نقاتل حتى اخر رمق او لحظة ،،

بالتوفيق لهلال الملايين في ملحمة السبت الاخضر ،،

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لحن الختام

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# ربما تكون فرصة تاريخية لضياع كاس الابطال على يد الاهلي القاهري والمغربي لاراش ان يصعد الهلال للنهائي هذه المرة ويعوض على حساب الاهلي القاهري والحكم المغربي رضوان جيد ،،

# من الظواهر الجميلة هذه المرة التفاف قدامي محترفي الهلال السابقين وكذلك المدربين الاجانب الذين مروا على الهلال وتضامنهم مع الفريق والتمنيات له في تخطي الاهلي والعبور لربع النهائي

# عبر الهلال المجموعات في اخر مشاركاته الموسم السابق على مستوى الكونفدرالية واصطدم في ربع النهائي بالنجم الساحلي ولكن رضوان جيد يومها راي غير هذا ونفذ الأجندة الموضوعة بعناية وأطاح بالهلال من خلال ثلاث ركلات جزاء برغم وصول الهلال يومها لشباك النجم في عقر داره ،،ورغم الثلاثية وقتها لم يكن هناك اطمئنان على موقف النجم فكان سيناريو تقل المباراة لخارج السودان ،،

الان الإجواء

مهيئة والهلال قادر مجددا لعبور المجموعات لربع النهائي برغم ان الخصم هو الاهلي القاهري ،،

وبمناسبة الحوافز المرصودة من الرئيس الشرفي للأهلي المستشار تركي ال الشيخ والتى أكدها بالامس عبر صفحته في الفيس بوك وانه اتفق مع الخطيب عليها ورأى ان يكون ذلك بعد المباراة،،

ومن هنا نقترح على ادارة الهلال ان تخصص الحافز الافريقي لمرحلة ربع النهائي بكامله للاعبين من اجل تحقيق الفوز ، ومعروف ان المبلغ كبيرا. يصل لمائة وخمسون الف دولار ، بخلاف حافز المجموعات السابق والتى وصلها الهلال ما يقارب الستمائة الف دولار ،،أعلنوه لا تترددوا وسيغطى على كل حوافز او وعودات وغيره للخصم ،،

# كونك تمتلك هدافين على مستوى وفي كل الخطوط يعرفون طريق الشباك فانها بكل تاكيد اوراق رابحة وهامة للهلال في جولة السبت تجعلنا اكثر تفاؤلا

# المصريون يتحدثون عن عقدة للأهلي بي مواجهاته للهلال لأكثر من ٢٧ عاما تقريبا لم يحقق من خلالها الاهلي الفوز على الهلال بامدرمان ،،

# في تصريحات لصحيفة الأخبار المغربية ظهرت تصريحات للحكم رضوان جيد وضح من خلالها انه تعرض لانتقادات وهجوم شديد ، دافع من خلالها عن نفسه. انها امر عادى فهو لا يمكن ان يرضي الجميع وان الأخطاء موجودة في كرة القدم ولكن يقول بانه تفاجأ بالهجوم في هذا التوقيت ، من دون توضيحات والبعض ربطه بالمباراة المرتقبة والتى سيديرها بين الهلال والاهلي القاهري ،،

# التركيز على لقاء الهلال والاهلي وان فرصة البطاقة الثانية من هذه المباراة على أساس ان النجم قادر على الفوز على بلاتنيوم خاصة بعد فوزه بالثلاثة خارج الارض ، ولكن نقول انها كرة القدم ويمكن ان يتاهل الخاسر في هذه المباراة في حال التعادل بالنسبة للهلال او الهزيمة بالنسبة للأهلي في حال فوز بلاتنيوم على النجم فانه سيودع ، فهل يفعلها بلاتنيوم ،،

# فرص الهلال فوزه على الاهلي المصري

وهناك احتمال ثاني غير مضمون وبعيد المنال

تعادل الهلال مع الاهلي المصري وخسارة النجم من بلاتنيوم ،،

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الحالة. 1

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برغم خسارته من مانشيستريونايتد بهدف الا ان مانشيستر سيتي تاهل للمباراة النهائية لكاس الرابطة الانجليزية وكان قد فاز ذهابا بثلاثية لهدف ،

سيطرة السيتي لم تشفع له والفار له بالمرصاد والغاء هدفين

السيتي تواضع واهدر عديد الفرص من محرز واغويرو ورحيم حتى وخصمه يلعب منقوص اخر ربع ساعة من عمر المباراة ،

وسيواجه السيتي أستون فيلا في المباراة النهائية الاول من مارس ،،

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الحالة 2

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ونحن نتاهب للقاء الهلال والاهلي القاهري بتحكيم مغربي يفاجئنا الزميل هيثم محمد على من المغرب بالارتباط بمغربية ، وهي بكل تاكيد مفاجأة سارة لتوديع دنيا العزوبية

الزميل هيثم محمد على بدأ في الترتيبات والدعوات لعقد القران الذي سيتم خلال هذا الشهر ،،

كونوا على موعد وبقية التفاصيل السارة

الف مبروك ،،