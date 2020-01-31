مزمل والباز والفاخر.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تابعتُ الحملة الصحافية التي يتزعمها الصحفيان المميزان، رئيس تحرير»اليوم التالي» الأستاذ مزمل أبوالقاسم، ورئيس تحرير «الأحداث نيوز» الأستاذ عادل الباز، في مواجهة الصفقة المشبوهة بين وزير المالية وشركة الفاخر حول تصدير الذهب، وهنا لا أريد أن أعيد رصد المخالفات والتجاوزات التي وقعت فيها الوزارة والشركة، فقد دفع الزميلان (مزمل والباز) بحجج قوية ومستندات مقنعة للقارئ على نحو يحمل الرأي العام على الاعتقاد بوجود شبهة فساد، في وقت بدت فيه دفوعات وزير المالية والشركة ضنينة جداً وضعيفة للغاية، وليس هذا فحسب بل ردة الفعل لدى الوزارة والشركة جاءت متثاقلة بعد تلكؤ طويل واستهانة و»طناش» مُستفز على طريقة نظام الإنقاذ المخلوع.

في إحدى «قروبات الواتساب» قابل أحد كوادر قوى الحرية والتغيير مقالات عادل الباز بـ «تهمة» الانتماء للحركة الإسلامية وأن هذا الانتماء بحسب زعمه هو ما يحرك الباز لكشف شُبهة الفساد حول هذه الصفقة، وربما يذهب آخرون إلى اتهام مزمل بـ»الكوزنة» طالما ضاقوا به ذرعاً وعجزوا عن الوقوف أمام منطقهما وأدلتهما الدامغة..

أما التشكيك في دوافع الحملة الصحافية يبدو حديثاً بائساً ينِمُ عن عقلية إنقاذية تتجاهل مسؤولية الصحافة تجاه شعبها ووطنها، فالحقيقة التي يعرفها غالبية الشعب السوداني ولا جدال حولها وهي موجودة الآن في أرشيف عادل الباز وفي «قوقل»، وهي حقيقة تفيد الباحث عن الحق والصواب أن الصحافي «الباز» خاض حرباً شعواء ضد فساد الإنقاذ كان أبرز محطاتها حملته الشهيرة في مواجهة فساد قطاع الاتصالات… وأما الأستاذ مزمل أبو القاسم فقد كان سيفاً مسلطاً في مواجهة فساد الإنقاذ على الدوام، ولعل أرشيف مقالاته ذات الجرأة العالية تُنبئ بأنه صاحب رأي مستقل لا يخشى في الحق لومة لائم، وأنه يمتلك حساسية شديدة تجاه الفساد، لذلك ليس غريباً عليه أن «يمتشق» قلمة كلما اشتم رائحة يفوح منها الفساد.

أما الحقيقة التي يجب أن تكون مستقرة بالأذهان هي أن مناصرة حكومة الثورة والدفاع عنها ليس بالتطبيل وقرع الدفوف وحرق البخور للوزراء والمسؤولين و»الطبطبة» على الفساد والصمت عن الظلم والاستبداد والتصالح مع الطغيان السلطوي، وإنما بكشف الحقائق وتسليط الضوء على مكامن العتمة والسواد، وهذه هي مهمة الصحافة وليس سواها.

قلتُ في بداية حديثي إن ردة الفعل لدى الوزارة والشركة جاءت ضنينة وبعد «طناش» واستهانة بتلك الاتهامات الخطيرة مثلما كان يفعل نظام الإنقاذ الفاسد المستهتر، وأخشى أن تكون ثورتنا المجيدة قد انزلقت في تلك «الحُفرة» وقررت أن تُقابل أي تهمة فساد أو إهمال بـ»الطناش» والبرود والجِلْد «التخين» الذي كان يتباهى به جهابذة الإنقاذ حتى قال قائلهم ناصحاً لإخوانه : (السلطة عايزة زول جلدو تخين زي جلد التمساح )،( يعني يسمع الاتهام ويعمل فيها رايح) أرجو ألا يكون وزير ماليتنا وشركاؤه في الصفقة قد عملوا بنصيحة الإنقاذيين… اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

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