صغيرون تبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز التعاون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحثت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية انتصار صغيرون، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون إفريقيا تيبور ناجي، سبل تعزيز فرص التعاون في مجالات البحث العلمي والأكاديمي بين البلدين، وذلك على هامش لقاء جمعية الخريجين السودانيين الدارسين بالولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة السودانية إن هناك بداية تعاون بين الجانبين خلال فعاليات ملتقى الجامعات السودانية والأمريكية، الذي عقد بالخرطوم في عام 2018، مؤكدة أهمية الإجراءات والمساعي المبدئية التي بادر بها الطرفان في خلق الشراكات العلمية.

ومن جانبه، أشار المسئول الأمريكي إلى اهتمامه بالملف التعليمي، مؤكدا حرصه على تقديم الدعم اللوجستي والفني لمؤسسات التعليم العالي السودانية في المرحلة المقبلة.