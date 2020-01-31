الدعم السريع يمتنع عن تسليم ضابط قام بدهس مواطن للنيابة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة أم درمان جنوب أمر قبض على رائد بقوات الدعم السريع”دهس” شهيد ترس الدوحة بأم درمان حنفي عبد الشكور.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” بحسب مصادرها إنّ الإدارة القانونية بقوات الدعم السريع امتنعت عن تسليم الضابط للنيابة.

ونبهّت الصحيفة عن أنّ الضابط المتهم بقتل شهيد ترس الدوحة حنفي عبد الشكور صبيحة فضّ اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو من العام الماضي، تمّ التعرّف عليه في طابور الشخصية.

وقالت الصحيفة إنّ الإدارة القانونية امتنعت عن تسليم الضابط للنيابة. المادة السابقة مجهولون يثيرون الشكوك في سوق العملات الأجنبية المقالة القادمة لقاء بين حمدوك وغازي صلاح الدين العتباني

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