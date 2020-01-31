مجهولون يثيرون الشكوك في سوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثار ظهور بعض الوجوه غير المألوفة في سوق العملات الأجنبية المخاوف والشكوك حول هوية التجار الجدد والجهات التي تقف وراءهم. ونبه متعاملون في (السوق السوداء) إلى بعض السماسرة الذين لم يرتادوا السوق من قبل. وقالوا أن ذلك تزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الدولار والعملات الأجنبية مما يعزز فرضية وجود عمل سياسي داخل السوق، يهدف إلى السيطرة عليه والتأثير على الاقتصاد الوطني.

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