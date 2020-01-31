شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع طفيفا أمام الجنيه وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب بينما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة. وسجل سعر بيع الدولار (98.5) جنيهاً مقارنة بـ (97) جنيهاً قبل يومين. فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي (25.8) جنيهاً مقابل 26 جنيها للدرهم الإماراتي بينما وصل سعر البيع لليورو 107 جنيهات. وأرجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مع نهاية الأسبوع بعد احجام التجار عن عمليات البيع مقابل نشاط الشراء إلى جانب تراجع نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة. وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة بسبب عدم وجود أي مؤشرات لتراجع العملات الأجنبية خاصة مع نشاط شراء العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد والاحتياجات الأخرى. المادة السابقة الحزب الشيوعي يعتبر صفقة القرن تصفية للقضية الفلسطينية المقالة القادمة إنفراج أزمة البنزين بعد إصلاح عُطلٍ في خط الأنابيب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يواصل الصعود مع نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.