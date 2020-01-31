الحزب الشيوعي يعتبر صفقة القرن تصفية للقضية الفلسطينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر الحزب الشيوعي السوداني، الخميس، أن “صفقة القرن” المزعومة، هي محاولات لاحتواء حركة الشعوب العربية، وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الحزب في بيان بحسب الاناضول أن “الخطة الأمريكية هي استمرار الحروب ضد شعوب المنطقة، والتي بدأت منذ عام 1948، وإلى الآن كما هي استمرار للمؤامرات والدسائس والصفقات بين الأنظمة العربية والإدارة الأمريكية والدولة الصهيونية”.

وأوضح البيان أن “الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تصفية كاملة، وتأتي كدليل واضح لتطابق مواقف الحكومات العربية مع أعداء شعوبنا (..) وتعد خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة”.

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ودعا شعوب المنطقة وقواها الوطنية والديمقراطية، إلى التصدي لهذا المخطط الجديد.

وشدد الحزب على دعمه الكامل وتأييده المطلق لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه المشروع في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

وطالب الحزب الشيوعي “الحكومة السودانية بإدانة هذه المؤامرة على الشعب الفلسطيني، واتخاذ المواقف التي تعكس تطلعات الشعب السوداني وموافقه التاريخية”.