صديق تاور يتلقي وزير خارجية هولندا فى امستردام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، عن اطمئنانه لمسار عملية التحول الديمقراطى فى السودان، خاصة فيما يتعلق بجهود تحقيق السلام، مؤكدا إدراك بلاده للتحديات الماثلة أمام السودان، ورغبتها فى مساعدته، وتقديم الدعم اللازم.

وذكر مجلس السيادة السودانى، فى بيان مساء الخميس، أن صديق تاور، عضو مجلس السيادة التقى فى امستردام الخميس وزير خارجية هولندا.

أشار وزير خارجية هولندا، إلى أن علاقات بلاده والسودان، علاقات قديمة تمتد لأكثر من ستين عاما، موضحا أن بلاده ستعمل مع الشركاء الدوليين للوقوف بجانب السودان خاصة وأنها عضو في مجموعة أصدقاء السودان.

وعبر عن تطلعه لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين فى كافة المستويات، مشيرا إلى أن البيئة السياسية أصبحت مواتية أكثر من ذي قبل.

من جانبه، استعرض تاور، الجهود التي يبذلها السودان لتحقيق السلام والتقدم الذي أحرزته المفاوضات التي تستضيفها جوبا، مشيرا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ومن بينها إعلان المبادئ والاتفاق الإطاري.

وتطرق عضو مجلس السيادة، للتطورات التي تشهدها البلاد منذ تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، والتحديات التي تواجهها، خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدا أهمية تضافر الجهود ودعم ومساندة الدول الصديقة لتحقيق الانتقال لحكم مدني ديمقراطي مستدام بنهاية الفترة الانتقالية.