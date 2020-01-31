حمدوك يدعو إلى وحدة قوى الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إلى وحدة قوى الثورة بكافة مكوناتها؛ من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمن.

جاء ذلك عقب تسلمه مذكرة تجمع المهنيين السودانيين، بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم.

وكتب حمدوك، في تدوينه على صفحته بـ”فيسبوك”، تسلمت الخميس، مذكرة “تجمع المهنيين السودانيين”، المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأضاف “أُؤمن أولا بالمطالب التي تضمنتها المذكرة”، وأشاد بدور “التجمع”، في الثورة.

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ونقل بيان مجلس الوزراء، بحسب الأناضول، عن ممثل “التجمع” إسماعيل التاج، قوله: عقب تسليم المذكرة لحمدوك، “إن المذكرة تضمنت المطالب الملحة للثورة، وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية؛ بتعجيل تعيين ولاة مدنيين وحكوماتهم المدنية”.

وطالب التاج، بـ”الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي بصورة متكاملة؛ لمراقبة أداء الحكومة التنفيذية، فضلا عن ضرورة ولاية (تبعية) وزارة المالية (…) وبنك السودان المركزي، والهيئة العامة للاتصالات، لمجلس الوزراء بشكل عاجل”.

وأكد التاج، على دعم التجمع ووقوفه مع الحكومة للتغلب على كافة التحديات التي تواجهها؛ للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وتأسيس دولة مؤسسات، وسيادة حكم القانون، ودولة التعددية السياسية.

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