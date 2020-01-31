قمرية عمر: تجمع المهنيين حريص على دعم حكومة الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القيادية بتجمّع المهنيين السودانيين، قمرية عمر، إنّ الدعوة للمواكب لن تسعد عناصر النظام المباد، كما يعتقد البعض، لأنّ شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها لا تستطيع فلول النظام المباد أنّ ترفعها، ولو لثانيةٍ واحدة.

وأكّدت في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الجمعة” أنّهم في تجمّع المهنيين حريصون على حكومة الفترة الانتقالية ويدعمونها بشدّة، ويعملون على استقرارها حتى تمر الفترة بسلامٍ.

وذكرت قمرية أنّه في المقابل هناك بطء في أداء حكومة الفترة الانتقالية، وعدم تنفيذ مطالب الثورة، سيدفعهم لمزيد من المواكب.