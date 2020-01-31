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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكّدت وزارة الخارجية، مُتابعتها لتطوُّرات الوضع الصحي في الصين عبر سفارتها ببكين، وقطعت بعدم رصد أيّة إصابات بفيروس “كورونا” وسط المُواطنين السودانيين هناك.
وقالت الخارجية في بيانٍ أمس، إنّ السفارة ببكين استنفرت جُهُودها في مُتابعة أوضاع السودانيين وقدّمت لهم المُساعدة والتوجيهات بالتعاوُن مع السُّلطات الفنية، وأكّدت أنّها تُوالِي اهتمامها بالأمر وتبقيه تحت المُراقبة، مع التحسُّب لأيِّ تدابير قد تلْزم.
وفي السياق، دعت الخارجية، السودانيين الراغبين في السفر إلى الصين حالياً لاتخاذ ما يلزم من تحوِّطاتٍ لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، وأعربت عن ثقتها في كفاءة الصين للتعامل مع الفيروس والحدِّ من انتشاره.
الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: لم نرصد أية إصابات بفيروس كورونا وسط السودانيين في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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