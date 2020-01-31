الخارجية: لم نرصد أية إصابات بفيروس كورونا وسط السودانيين في الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّدت وزارة الخارجية، مُتابعتها لتطوُّرات الوضع الصحي في الصين عبر سفارتها ببكين، وقطعت بعدم رصد أيّة إصابات بفيروس “كورونا” وسط المُواطنين السودانيين هناك.

وقالت الخارجية في بيانٍ أمس، إنّ السفارة ببكين استنفرت جُهُودها في مُتابعة أوضاع السودانيين وقدّمت لهم المُساعدة والتوجيهات بالتعاوُن مع السُّلطات الفنية، وأكّدت أنّها تُوالِي اهتمامها بالأمر وتبقيه تحت المُراقبة، مع التحسُّب لأيِّ تدابير قد تلْزم.

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وفي السياق، دعت الخارجية، السودانيين الراغبين في السفر إلى الصين حالياً لاتخاذ ما يلزم من تحوِّطاتٍ لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، وأعربت عن ثقتها في كفاءة الصين للتعامل مع الفيروس والحدِّ من انتشاره.

الصيحة