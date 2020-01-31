ضرورة الوفاق الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تتباين الرؤى حول قيام لجنة تفكيك التمكين بعملها واستمرار احالة بعض القيادات النافذة فى عدد من المواقع الى التقاعد واحلال اخرين مكانهم يغلب عليهم الانتماء الى قوى إعلان الحرية والتغيير أو على الاقل الايمان ببرنامجهم والتوافق معهم .

هذا التباين فى الرؤى شيء طبيعى ونتمنى ان لايضيق به الناس فالتوافق 100 % على امر لن يتم ، ونرجو ان يتحلى الجميع بالانصاف ويضعوا نصب اعينهم بناء الوطن والابتعاد عن كل مايعرقل هذه المسيرة والعمل على الابتعاد عن الاجندة الحزبية والانشغال بالاجندة الوطنية العليا فحسب.

فى ظل هذا التباين فى المواقف والرؤى

ﺣــﺬﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـﻘـﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ”ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ” ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻳﺸﻤﻞ، ﺍﻟـﺤـﺮﻛـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ، ﻭﺷـﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻁﺮﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﻔﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻗـﺼـﺎء ، ويتحدث هؤلاء وفى مخيلتهم حالة الابعاد عن العمل التى حدثت لبعض القيادات فى عدد من المواقع مما اعتبروه ليس إلا تمكينا جديدا باعتبار ان الحكومة عمدت الى استبدال قوم باخرين وإن الأمر بشكل اساسى قائم على تعيين موظفين جدد يجمع بينهم الولاء للحرية والتغيير مما يعتبر استبدالا لتمكين باخر ليس إلا.

دار حزب بناة المستقبل شهدت مؤتمرا صحفيا لبعض السياسيين فى البلد ، وقد اكدوا ﺍﻥ ﺍﻟسودان يمر ﺑﻈﺮﻑ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻻﺑﺪﻣﻦ ﻭﻓﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍننا خارجون ﻣـﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺩ.ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﻁﺮﺡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺃﻛــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﺬﻑ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟـﺤـﺮﻛـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺣﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟـﻤـﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.

.

كسرة :البعض يقولون – والله اعلم أين هى الحقيقة – ان للمؤتمر الوطنى ظاهرا يمثله الان غندور واخوانه وإن له اكثر من باطن وإن حزب بناة المستقبل هو احد البطون وانه ضمن لافتات اخرى يتخفى وراءها المؤتمر الوطنى (ان لم يكونوا هم هو وهو هم.. والله اعلم بخفايا الامور ).