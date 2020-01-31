تركيا أكبر المحرجين من تقدم الجيش السوري.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجل الجيش العربى السورى والقوات الرديفة تقدما واضحا على جبهة ادلب وهى آخر معاقل الارهابيين فهى المحافظة السورية الأخيرة التى تضم التجمعات الكبرى للارهابيين ، ويمثل تقدم الجيش العربى السورى بسرعة نحوها اختبارا حقيقيا لتركيا وحلفائها الارهابيبن اذ لا خيار لهم غير المواجهة وخوض المعركة الفاصلة التى ظلت مؤجلة أو التقهقر الى تركيا ومن هنا نفهم الصراخ والعويل التركى والتهديد بمواجهة الجيش العربى السورى لو قصف نقاط المراقبة التركية التى انشأتها انقرة فى حين لايهتم السوريون بالضجة التركية ويرون فى جيشها قوات غازية لاحرمة لها ، وبعد ان حرر الجيش العربى السورى مدينة معرة النعمان – ثانى اكبر مدن محافظة ادلب – واصل تقدمه نحو عاصمة الارهابيين وتقول انباء الخميس ان القوات الحكومية باتت على بعد خمسة كيلو متر من مدينة سراقب التى أجلى منها الارهابيون عوائلهم باتجاه ادلب التى تصر الحكومة السورية على تحريرها وتطهيرها وهو مايعنى اقتراب بسط الجيش العربى السورى سيطرته على غالب التراب الوطنى وهو امر يزعج الكثيرين وبالذات تركيا واسرائيل والسعودية وادواتهم من التكفيريين الذين فشلوا فى التصدى لتقدم الجيش والقوات الرديفة وهاهم الارهابيون يتهمون بعضهم بعضا بل ويقتتلون فى ما بينهم وهم يعيشون لحظات انهيار مشروعهم .

وقد سجل تحرير مدينة معرة النعمان نقطة تحول كبرى فى مسار المعركة اذ بعدها تسارعت وتيرة انهيارات الارهابيين وقد صدمتهم سرعة تقدم الجيش السورى وحلفاؤه ، جدير بالذكر ان الجيش السورى يجرى تمشيطا متواصلا للمدينة الاستراتيجية بهدف إخلائها من الإرهابيين . وتمهد سيطرة الجيش السورى على المدينة لمواصلة العمليات على امتداد الجزء الواصل بين المعرة ومدينة حلب من الطريق الدولي حلب -دمشق “M5″، مع تدشين محاور أخرى في اتجاه طريق “M4” الواصل بين حلب و اللاذقية مرورا بعمق إدلب.

هذا التقدم الذى يسجله الجيش السورى يحرج الكثيرين كما قلنا واولهم تركيا.