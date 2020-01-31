لنبتعد بالرياضة عن كل مالايليق

خاص الخليج 365:

حالة شد وجذب لا مبرر لها شهدها الوسط الرياضى فى كل من مصر والسودان قبل قيام المباراة التنافسية ضمن مسابقات الاتحاد الافريقى لكرة القدم للاندية الابطال والتى سيستضيف فيها هلال السودان شقيقه الاهلى المصرى يوم غد السبت ان شاء الله .

وبغض النظر عن حسابات كل فريق للتأهل وما يرمى إليه الجميع من تحقيق نصر وكسب اللقاء وضمان الصعود وهذا حق مكفول للطرفين ولاغضاضة ان يسعوا معا إليه ومن يحالفه التوفيق فهنيئا له ومن لم يحقق مراده نقول له هارد لك ، اقول بعيدا عن هذا الجانب لابد ان ينظر الكل – فى السودان ومصر – بشكل طبيعى للمباراة ويبتعدوا عن الشحن والشحن المضاد فهذه ليست المرة الاولى التى يحل فيها المصريون ضيوفا على اشقائهم السودانيين وكذلك ليست هى أول مرة يلتقى فريقان من البلدين فى مباراة حساباتها معقدة وطموح كل منهما ان يصعد على حساب الاخر ، وكما انها ليست الحالة الأولى فانها حتما لن تكون الاخيرة وسوف يتكرر لعب المصريين تنافسيا فى السودان وكذا العكس صحيح ولانرى مبررا مطلقا لهذه الضجة التى بدأت منذ انتشار اخبار من الواضح انها ليست حقيقية تقول بان نادى الاهل ربما لن يأتى لمنازلة الهلال فى أمدرمان خوفا من الاوضاع السياسية التى قيل انها مضطربة وسرعان ماتبين كذب المعلومة ووصل فريق الاهلى المصرى للسودان لكن كلمة منسوبة للسفير المصرى هنا كانت ليست فى مكانها ولابد ان يسحبها وهى قوله ان الجيش سوف يحمى أفراد البعثة المصرية وكأنهم مستهدفون ، وهذا الكلام غير لائق كما اوضحنا .

فى الجانب الاخر كان موقف ادارة نادى الهلال رائعا ففى الخبر ان رئيس نادي الهلال الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال قطع بأزلية العلاقة بين السودان ومصر مؤكدا أن البلدين يمثلان تؤام وادي النيل العظيم وان المباراة التى ستجمع فريقه بالاهلي المصري تأتي في إطار تعزيز التكامل بين البلدين

وشدد الدكتور الكاردينال على ان الأهلي المصري سيجد كامل الترحاب وتوفير متطلباته على كافة الأصعدة ، مشيراً الى ان ماراج في وسائل التواصل الاجتماعي حدث فردي ومعزول لا يمثل جمهور الهلال بل لا يمثل الشارع الرياضي في السودان .

بدوره أوضح السفير المصري بالخرطوم السيد سامح عيسي ان كافة مطالب الأهلي تم الاستجابة لها وان كافة الترتيبات تسير بصورة طيبة مشيرا إلى المباراة تأتي بين أخوين شقيقين تربطهما العلائق الأخوية والاقتصادية والجوار والمصير المشترك .

هذا وأشاد سعادة السفير بالطفرة الكبيرة في منشآت الهلال وجهود الكاردينال التى جعلت من الجوهرة الزرقاء درة الملاعب بالسودان .

الجدير بالذكر ان الوفد سجل زيارة تفقدية لملعب المباراة وطاف على جنابته واطمئن على جاهزيته لإستقبال اللقاء .

ونقول هذا هو المأمول ولابد ان يعى الجميع اهمية الابتعاد عن التشنج ورفض أى سلوك شاذ لايمت للرياضة بصلة فالرياضة اخاء ومحبة وتواصل.