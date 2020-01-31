عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 31 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

وزارة الطاقة والتعدين تبدأ في تعديل اتفاقية الامتياز الخاصة بالتعدين

سوق الخرطوم للأوراق المالية يعلن عن خطة جديدة تتواءم مع برنامج الحكومة الانتقالية

“المرور”: زيادة عدد الوفيات في الحوادث بنسبة”12.8%”

“تاور” يزور مملكة نيذر لاند في ثاني جولاته الأوروبية

الحوثيون: جاهزون لمحادثات مع الحكومة السودانية لتبادل أسرى عبر الصليب الأحمر

قلواك: جولة التفاوض المقبلة بين الأطراف السودانية ستكون نهائية وحاسمة

الانتباهة

الحوثيون: جاهزون لصفقة أسرى سودانيين مع الخرطوم

اختفاء”43″ عربة حكومية بغرب كردفان

استئناف العمل بمصنع سكر كنانة

اللجنة العليا: مؤامرة لإفشال الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

الخارجية: لم تسجّل إصابة” بـ”كورونا” وسط السودانيين في الصين

الجنوب تأكّيدًا لما نشرته”الانتباهة” سلفاكير يغادر إلى جنوب إفريقيا

عالم عباس: ورثنا من المجلس لا شيء وبيئته لا تصلح لإنجاز العمل الثقافي

شركات أمريكية ترغب الاستثمار في النفط والتعدين بالبلاد

ارتفاع نسبة وفيات وإصابات الحوادث بنسبة”20%”

الدعم السريع يمتنع عن تسليم ضابط للنيابة متهم بقتل متظاهر

تربية الخرطوم: أصحاب المصانع يتربصون بالتعليم

الصيحة

“الصيحة” تورد تفاصيل اللقاء المفاجئ بين حمدوك وغازي صلاح الدين

اللواء”م” عثمان أحمد حسن: هؤلاء هم منفذّو انقلاب”30″ يونيو

لجان مقاومة ترفض المواكب..وانفراج أزمة البنزين

بعد الحلو..الاتحاد الأصل يجري مشاورات مع حركة عبد الواحد

استئناف العمل بمصنع سكر كنانة بعد توقفٍ ثلاثة أيام

موقع أمريكي: تمرّد المخابرات أهم امتحان للمجلس الانتقالي

ضبط خمور مستوردة ومستحضرات مهرّبة بسنار

المرور: ارتفاع في نسبة وفيات وإصابات الحوادث المرورية

وزارة الطاقة تشرع في تعديل اتفاقية امتياز قطاع التعدين

خبراء: ضعف صادرات الفول السوداني سببه قلة الإنتاجية ونقص الحصاد

الصحة تلتزم بدعم مراكز العلاج المتخصصة والمستشفيات بالجزيرة

أخبار اليوم

الصحة العالمية تؤكّد خلو السودان والدول الأفريقية من فيروس كورونا

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد جلسة خاصة حول السودان بحضور المبعوث الأمريكي

مواكب بالخرطوم والولايات في مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية

حمدوك يتسلّم مذكرة تجمّع المهنيين السودانيين المطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

السفير المصري: العلاقات الشعبية مع السودان لن تفصلها الحكومات

مؤتمر صحفي لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم اليوم

الشرطة الأمنية تضبط شبكة لتزييف العملات الأجنبية وضبك مبلغ”33″ ألف دولار مزيفة

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المجهر السياسي

لقاء مفاجئ بين”حمدوك” و”غازي صلاح الدين”

استئناف العمل في مصنع سكر كنانة بعد رفع إضراب العاملين

مواكب بالخرطوم تطالب بإكمال هياكل السلطة الانتقالية

“سلفاكير” يؤكّد التزامه بتهيئة الأجواء لجولة التفاوض الختامية

حركة كوش: سد مروي سبب أضرارًا كبيرة لإنسان المنطقة

لجنة ترتيبات أمنية من حركة عقار تصل الخرطوم

ضبط عصابة النيقرز”كاش موني” في ولاية القضارف

قوى الحرية:”15″ مليار جنيه العجز في موازنة 2020-01-31 إقالة مدير فضائية ولاية كسلا

صحيفة الوطن:

انقسام في مواكب “هياكل السلطة” ولجان مقاومة تتحفظ

“كورونا” يصيب الأسواق جراء توقف الإستيراد من الصين

شركات أمريكية تبدي رغبتها للاستثمار في قطاعي النفط و التعدين

الوساطة: جولة التفاوض القادمة بين الفرقاء السودانيين ستكون حاسمة

أخبار قناة الملاعب

شداد يشارك في سمنار للكرة في افريقيا بالمغرب

مجلس اتحاد الكرة يُجيز موازنة 2020

السودان يحتل موقعا متقدما في ألعاب الأولمبياد بالقاهرة

الهلال السوداني يؤدي مرانه الرئيسي بملعب المباراة

بعثة الأهلي القاهري تصل الخرطوم للقاء الهلال السوداني التاسعة مساء السبت 1 فبراير ضمن مجموعات أبطال أفريقيا

المريخ الفاشر ينتصر على المريخ العاصمي بهدفين لهدف باستاد الخرطوم ودياً

منتخب الناشئين يتدرب صباح اليوم بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم