تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * لقاء مفاجئ بين “حمدوك” وغازي صلاح الدين * استئناف العمل في مصنع سكر كنانة بعد رفع إضراب العاملين * مواكب بالخرطوم تطالب بإكمال هياكل السلطة الانتقالية * سلفاكير يؤكد التزامه بتهيئة الأجواء لجولة التفاوض الختامية * سفارة الخرطوم ببكين تؤكد عدم إصابة أي سوداني في الصين بفيروس “كورونا” الحداثة: * نضغط مَنْ؟ ومِنْ أجل ماذا؟ * “حمدوك” يؤكد على ضرورة وحدة قوى الثورة بكل مكوناتها * وزارة التربية تنفي استبعادها (175) إدارياً Advertisements * سوق الخرطوم للأوراق المالية يعلن عن خطة جديدة تتواءم مع برنامج الحكومة الانتقالية * الآلاف بالعاصمة والولايات يخرجون في مواكب (تعيين حكام الولايات) * قلواك: جولة التفاوض المقبلة بين الأطراف السودانية ستكون نهائية وحاسمة الدار: * العثور على أيادي القتيلة نسرين داخل النيل * الشرطة الأمنية تضبط أكبر شبكة لتزييف العملات بأم درمان * المرور: إرتفاع في نسبة وفيات وإصابات الحوادث * “حمدوك” يتسلم مذكرة تجمع المهنيين المطالبة بإستكمال هياكل السلطة الانتقالية * أم تعفو عن شقيقها المتهم بقتل ابنها ببحري * تربية الخرطوم تنفي استبعاد (175) إدارياً بالتعليم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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