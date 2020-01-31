شاهد بالصورة: رصد ( عربة ) مُريبة بشوارع الخرطوم تثير الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل

أثارت عربة مُريبة، الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد رصدها نهار الخميس بالخرطوم بحسب تحليلات ناشطين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعربة البوكسي غمارتين والتي تتبع ل ( مخابرات الحركة الشعبية والأمن _ إدارة العمل الخاص) كما كُتِب عليها. Advertisements ونشر مستخدمون صوراً للشارع الذي ظهرت معالمه في خلفية العربة ورُجح بأنه ( شارع المطار ) بالخرطوم، بينما شكك البعض في الصورة التي أعادوها إلى (جوبا) دون تقديم دليل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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