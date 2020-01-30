صواريخ وطائرات لـ “أنصار الله” تضرب أرامكو ومطارات سعودية و”بن سلمان” في “غيبوبة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع عن استهداف شركة “أرامكو “في جازان ومطارات أبها وجازان وأهدافا في العمق السعودي، رداً على التصعيد الجوي للتحالف.

وقال إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا “عملياتٍ نوعية” استهدفت شركةَ آرامكو في جازان ومطاراتِ أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط وأهدافاً حساسةً في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائراتِ المسيرة.

ولم يصدر أي تعليق من السعودية على ما اعلنه المتحدث العسكري باسم أنصار الله -حتى الآن-.

وأعلن “سريع” التصدي التصدي لهجوم عسكري باتجاه صنعاء والسيطرة على جميع مناطق “نهم”. المادة السابقة تفاصيل خطيرة ومخيفة عن أسرة كاملة مصابة بفيروس “كورونا” في الإمارات!!

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