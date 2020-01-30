“خادم صفقة القرن” يُصدر قراراً مفاجئاً “من المدينة المنورة إلى الحدود الأردنية”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “العهد الجديد” على “تويتر” عن قرارٍ جديد أصدره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متعلّق بمشروع نيوم.

وبحسب ما نشر “العهد الجديد” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” فقد: “أصدر خادم صفقة القرن، محمد بن سلمان، أمراً بإيقاف بيع صكوك الأراضي من المدينة المنورة إلى الحدود الأردنية بحجة مشروع نيوم، ولكن الأسباب الحقيقية غير معلومة لدي حتى الآن”.

جدير بالذكر أن الأردن وافق قبل نحو عامين، على تخصيص جزء من أراضيه لتنفيذ استثمارات في مشروع “نيوم” الذي تقول عنه السعودية أنه يمثل مستقبل الصناعة والاستثمار في أكثر من 13 قطاعا.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف أحمد بخيت، في اكتوبر العام الماضي إن الأردن يدرس حاليا استثمارات مطروحة من الجانب السعودي، ضمن مشروع “نيوم”، الذي بدأت الرياض تنفيذه على البحر الأحمر.

وبيّن البخيت في تصريحات لصحيفة “الغد” الأردنية أن المشروع سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في العقبة؛ وأن “المشروعات ستناقش في اجتماع الدورة الـ 16 للجنة الأردنية السعودية المشتركة الشهر الجاري”.

وتوقع أن يتم إعلام الحكومة الأردنية (دون تحديد موعد)، حول المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في العقبة، لتكون داعمة لمشروع “نيوم”.

ويقع مشروع “نيوم” شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية.

وسيوفر المشروع العديد من فرص التطوير في مجالات السياحة والتجارة والابتكار والزراعة والصناعة، بمساحة إجمالية 26.5 ألف كيلو متر مربع.