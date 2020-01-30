الهند تهدد باكستان بهزيمة ساحقة و”سف التراب” خلال 10 أيام فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باكستان بهزيمة ساحقة خلال 10 أيام على الأكثر، مؤكدا أن “نيودلهي لديها إمكانيات عسكرية”.

وقال مودي، في كلمة أمام أكاديمية عسكرية في نيودلهي: “إن باكستان سبق أن خسرت ثلاث حروب أمام بلاده، وأن الجيش الهندي لن يستغرق أكثر من أسبوع إلى عشرة أيام لجعل باكستان “تسف الغبار”.

وعبّر رئيس الحكومة الهندية عن أسفه لتقاعس أسلافه الذين كانوا يترددون في استخدام القوة العسكرية ضد باكستان، مضيفا أنه يعتقد أن “باكستان لن تكون لديها أية فرصة إذا اندلعت مواجهة عسكرية مع الهند”.

واتهم مودي باكستان بأنها تواصل “الحرب بالوكالة” ضد الهند، من خلال تقديم الدعم سرا إلى جماعات متمردة في كشمير، حيث تواجه نيودلهي تمردا عسكريا.