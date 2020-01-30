النواب الأمريكي يتبنى مشروع قانون للحد من الإجراءات العسكرية ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام مجلس النواب الأميركي اليوم بتمرير مشروع قانون للحد من تمويل الأعمال العسكرية ضد إيران

واشنطن- سبوتنيك.وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على قانون عدم الحرب ضد إيران، الذي يمنع استخدام التمويل الفدرالي في الحرب ضد إيران، ما عدا حالات الدفاع عن النفس أو بتصريح من الكونغرس لاتخاذ إجراءات محددة.

وأيد مشروع القانون 228 نائبا من الديمقراطيين، مقابل 175 نائبا معظمهم من الجمهوريين. ويتضمن مشروع القانون “لا للحرب مع إيران” حظراً على تمويل العمليات العسكرية ضد إيران دون إذن من الكونغرس.

يشار في هذا الصدد إلى أن فرص تمرير القانون عبر مجلس الشيوخ تعتبر ضئيلة.ت