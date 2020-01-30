على خلفية “صفقة القرن”…عباس يبعث برسالة تهديد “حادة” إلى نتنياهو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برسالة خطية “حادة” إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بـ”كسر القواعد” وإلغاء التنسيق الأمني مع تل أبيب.
وقالت “القناة 12” العبرية إن “الرسالة التي تأتي على خلفية الغضب الفلسطيني حيال “صفقة القرن”، سلمها وفد بقيادة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، لإيصالها إلى نتنياهو بعد عودته اليوم الخميس من موسكو”.
وقالت القناة الإسرائيلية إن الرسالة كتبت باللغة العربية وبخط يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن الرسالة جاءت فيها أن السلطة الفلسطينية ترى في “صفقة القرن” تخليا أمريكيا وإسرائيليا عن اتفاق أوسلو، وأنها ستخبر الجامعة العربية بذلك، وفق القناة.
ونقلت عن عباس بأن “السلطة الفلسطينية لديها الحق في “كسر القواعد”، وإلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة مع تل أبيب”.
وقالت أيضا إن “الرئيس الفلسطيني رفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما رفض رسالة شخصية بعث بها الأخير له عبر مستشاريه، دون تحديد تاريخ المكالمة أو الرسالة”، مضيفة أن عباس، لوّح في رسالته إلى نتنياهو بدعوة الشعب الفلسطيني للخروج إلى الشوارع والبدء في احتجاجات سلمية ضد إسرائيل.
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