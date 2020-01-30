إسماعيل هنية يوجه رسائل عاجلة لكل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، رسائل لكل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ،وللأمين العام لجامعة الدول العربية، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ولرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ودعى هنية في رسائله الزعماء إلى “العمل والتحرك العاجل للرفض القاطع لما أعلنه الرئيس الأمريكي في بنود وخطط مشروع ما يسمى بصفقة القرن”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.
وتنص “صفقة القرن” على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة “موحدة” لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة المقترحة، قائلا: “رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس”.
وأكد عباس أن “صفقة المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ”.
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