قيادي في “أنصار الله”: أبلغنا السودان جاهزيتنا للتفاوض بشأن تبادل أسرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي في جماعة “أنصار الله” ، عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، عن تحركات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في “أنصار الله” وعضو وفد الجماعة المفاوض، في تغريدة على موقع “تويتر”: ‏”أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل”.

وأعرب المرتضى عن أمله بأن “تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائها”.

وتشارك قوات سودانية منذ عدة سنوات في العمليات القتالية في اليمن ضمن قوات “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية والتي تدخلت في اليمن لمساندة الحكومة الشرعية ضد جماعة “أنصار الله”، إلا أن الحكومة اليمنية التي جاء التحالف لتمكينها من العودة إلى صنعاء باتت اليوم غير قادرة على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تمكين قوات المجلس الانتقالي من طرد قوات الحكومة وبسط السيطرة على مدينة عدن ومدن أخرى جنوب البلاد.