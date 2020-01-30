إيران مستعدة لتجاوز خلافاتها لمواجهة “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، أعلنت إيران استعدادها لتنحية الخلافات بينها وبين بعض دول المنطقة جانبًا من أجل مواجهة واشنطن”.

ورغم الموقف الإيراني والسعودي المتقارب بشأن رفض صفقة القرن، إلا أن الخلافات بينهما ما زالت قائمة وبقوة، فيما لم يتوقف التصعيد الإعلامي للدولتين، وذلك بعد فشل كافة الوساطات الدولية في التقريب بينهما.

التصريحات الإيرانية دفعت البعض للتساؤل عن مدى إمكانية جمع الرياض وطهران على طاولة تفاوض واحدة، لرأب الصدع من أجل مواجهة الصفقة الأمريكية الإسرائيلية؟

دعوة إيرانية

وأكدت طهران استعدادها لتنحية الخلافات بينها وبين بعض دول المنطقة جانبا، وبدء تعاون على أي مستوى لمواجهة ما وصفته “المؤامرة الكبيرة المعادية للأمة الإسلامية”.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: “بغض النظر عن الخلافات الحالية مع بعض دول المنطقة، نحن على استعداد للتعاون مع جهة وعلى أي مستوى لمواجهة هذه المؤامرة الكبيرة المعادية للأمة الإسلامية”.

وأضاف موسوي “خطة السلام الأمريكية المشينة التي تسعى واشنطن إلى فرضها على الفلسطينيين الذين يتعرضون للخيانة منذ قرن، مصيرها الفشل”.