شاهد بالفيديو : السلطات تخرج الأهلي المصري بالبوابه الرئيسية للمطار إلى شارع القيادة تحت حماية الجيش السوداني!

وصلت قبل قليل بعثة النادي الأهلي المصري إلى مطار الخرطوم الدولي حيث كان في استقبالها عدد من الجماهير المصرية و السودانية التي تشجع فريق الهلال .

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وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وصفحة الهلال الرسمية على الفيس بوك كانت إدارة النادي الأهلي المصري قد طالبت بتوفير حراسة أمنية مشددة على الفريق والبعثة حيث قامت السلطات السودانية بإخراج البعثة من البوابة الرئيسية بشارع قيادة الجيش السوداني تحت حماية رجال الأمن و الجيش .

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)