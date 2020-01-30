حكم مباراة الهلال أمام الأهلى يتحدث عن المواجهة

التاريخ: 30-يناير-2020
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أدلى رضوان جيد الذي سيدير مباراة الهلال أمام الأهلى بتصريحات للصحف المغربية اليوم وقال رضوان: سأقف على مسافة واحدة بين الفريقين وأتمنى أن يوفقني الله وأتمكن من إدارة المباراة بشكل يرضيني. وعلق جيد على اعتراض الهلال قائلاً : هذا أمر طبيعي لا أكترث له ولا يشغل بالي، تفكيري يتجه لإدارة المباراة بالصورة المثلى.
وفي الاتجاه قال مصدر بالاتحاد الإفريقي إن الاعتراض الذي قدمه الهلال غير مبرر، ولجنة الحكام بالكاف هي التي تحدد الطاقم الذي يدير المباريات وليس الأندية هي التي تختار الحكام، وأكد أن رضوان جيد سيقود المباراة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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