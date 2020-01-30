توقف (178)عاملاً بشركة أويل إنرجي عن العمل بدارفور

توقف العاملون بشركة أويل إنرجي (شركة بتروناس سابقاً) التي تقوم بتزويد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة بدارفور (اليوناميد) بالوقود والبالغ عددهم (178)عاملاً بـ (17) موقعاً بولايات دارفور الكبرى، توقفوا اليوم عن العمل لمدة يوم واحد وذلك احتجاجاً على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم التي تقدموا بها في وقت سابق بشأن تحسين أوضاعهم العملية بجانب استصدارها خطاباً بفصل عدد (8) عمال منهم.

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وأكد أحد منفذي التوقف عن العمل في تصريح لـ(سونا) أن توقفهم عن العمل لمدة يوم واحد شمل جميع العاملين بشركة أويل إنرجي ببعثة اليوناميد بولايات دارفور الكبرى والبالغ عددهم (178)عاملاً بـ(17) موقعاً. مشيراً إلى أنهم قد تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة قبل (38) يوماً طالبوا خلالها بضرورة تحسين أوضاعهم العملية وذلك بدفع استحقاقاتهم حسب الهيكل الوظيفي والراتب الذي أقرته الشركة، بجانب العمل على تطبيق شروط الخدمة الأفضل التي يتمتع بها بعض العاملين بالشركة بالخرطوم دون سواهم، مضيفاً أن إدارة الشركة لم تستجب لمطالبهم المشروعة بل قامت بإصدار خطاب بفصل (8) عمال منهم، منتقداً تعامل إدارة الشركة معهم بهذا الأسلوب الذي قال إنه لا يليق بهم، كاشفاً أنه في حالة عدم استجابة الشركة لمطالبهم اليوم فسيتوقفون عن العمل لمدة ثلاثة أيام أخرى إلى حين إنجلاء الموقف، ونفى بشدة تراجع العاملين بالشركة بالمواقع الخارجية، عن قرارهم بمواصلة العمل، متهماً إدارة الشركة بأنها قد أجرت اتصالات بالعاملين بالمواقع الخارجية ضللتهم بأن العاملين قد واصلوا العمل.

وكان العاملون بشركة أويل إنرجي (بتروناس سابقاً) التي تقوم بتزويد بعثة اليوناميد بالوقود قد نفذوا في شهر يناير الجاري وقفة احتجاجية تعبيراً عن الظلم الذي وقع عليهم من قبل الشركة، مطالبين خلالها بضرورة تحسين أوضاعهم العملية وذلك بدفع استحقاقاتهم. وشكوا من حجم الظلم الذي وقع عليهم والمتمثل في ضعف مرتبات العاملين بالشركة التي قالوا إنها تتراوح ما بين (3) آلاف إلى (12) ألف جنيه، بجانب أن عقودات العاملين بالشركة بمكاتب دارفور مؤقتة قد تصل لمدة عشر سنوات أو أكثر بينما العاملون بمكتب الخرطوم يتميزون بعقود دائمة. وأضافوا أن العاملين بالخرطوم يعملون خمسة أيام في الأسبوع بينما هم يعملون ستة أيام في الأسبوع دون منحهم أي أجر إضافي باعتباره دواما عاديا، علاوةً على رفض الشركة لمنسوبيها الذين يعملون بدارفور بالانضمام إلى نقابة الشركة. مبيناً أنهم قد قاموا بتسليم مذكرة لإدارة الشركة قبل عشرين يوماً، ممهورة بتوقيعاتهم، مطالبين خلالها بضرورة الاستجابة لمستحقاتهم المتمثلة في تطبيق الهيكل الراتبي والوظيفي للشركة لجميع العاملين بأثر رجعي مع الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية العمل بين نقابة العاملين والشركة، علاوةً على ضرورة فتح باب التقديم الداخلي لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود وظائف عليا شاغرة، شريطة عدم المحاصصة في الترقيات. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالشركة بمختلف ولايات دارفور حسب وظائفهم، فضلاً عن مساواة العاملين بالشركة بدارفور مع زملائهم بالمركز في ساعات العمل وبدل الوجبة والبدلات الأخرى.

الجدير بالذكر أن المواقع التي تم توقف العمل بها شملت كل مكاتب الشركة بالفاشر ومطار الفاشر، كبكابية، سرتوني، طويلة، سرف عمرة، كتم، شنقل طوباي، زالنجي، مطار زالنجي، كاس، خور ابشي، منواشي، نيالا 2 ، معسكر كلمة، .نيرتتي وقولو

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)