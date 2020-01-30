المريخ العاصمى يخسر أمام السلاطين

التاريخ: 30-يناير-2020 فى : رياضة 22 مشاهدة خسر فريق المريخ تجربته الرابعة أمام مريخ الفاشر عصر اليوم تأهباً لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements تقدم السلاطين بحسب صحيفة (اليوم التالى) بهدف السبق عبر ضربة جزاء ارتكبت مع الصادق شلش وأدرك طبنجة التعادل للمريخ.

وفي الشوط الثاني نال شلش الهدف الثاني للسلاطين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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