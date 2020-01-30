حمدوك يتسلم مذكرة تجمع المهنيين المطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

تسلم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم مذكرة من تجمع المهنيين السودانيين متعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وحدة قوى الثورة بكل مكوناتها لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية.

وبحسب ( سونا) أوضح إسماعيل التاج ممثل تجمع المهنيين السودانيين أن المذكرة تضمنت المطالب الملحة من الثوار في هذه الفترة وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية وذلك بتعجيل تعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية، إضافة إلى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي بصورة متكاملة بوصفه الجهة المناط بها مراقبة أداء الحكومة التنفيذية، فضلاً عن ضرورة ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لضبط ومراقبة الأداء المالي ومعالجة كافة أشكال الفساد الموروثة من النظام البائد وتصفية الاقتصاد الموازي، علاوة على ضرورة أيلولة بنك السودان المركزي والهيئة العامة للاتصالات لمجلس الوزراء بشكل عاجل،

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وأمن التاج على أن هذه الثورة هي ثورة الشعب السوداني والحكومة هي حكومة الثورة، مؤكداً في هذا الصدد دعمهم ووقوفهم مع الحكومة حتى يتم التغلب على كافة التحديات التي تواجهها للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والتأسيس لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ودولة التعددية السياسية، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء أمن على كافة المطالب التي حوتها المذكرة، وأضاف التاج “أنه لارجوع إلى الوراء أبداً وأن هذه الثورة ولدت لكي تنتصر وسوف تنتصر”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)