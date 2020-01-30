التاريخ: 30-يناير-2020
59 مشاهدة
عطّلت ضوابط جديدة لوزارة الصناعة والتجارة، مصالح مئات المستوردين والمصدرين، في أعقاب مطالبة الوزارة بتحميل مستندات سجلات المذكورين في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
وشكا مستوردون ومصدرون، لـ صحيفة (مصادر)، من بطء تحميل موقع الوزارة الذي لايعطي النتائج النهائية والإشعار الأخير الخاص بالعميل، نظراً لوجود مشكلة فنية.
وذكرت مصادر، أن الأمر عطّل أعمال المستوردين والمصدرين لثلاثة أيام، خاصة وأن فترة انتظارهم طالت بتجديد واستخراج سجلات جديدة، بعد أن أصدرت الوزارة ضوابط ورسوم جديدة.
وأشارت ذات المصادر، إلى وجود شركات لديها عقود مُبرمة مع جهات جارية، وأن أي تعطيل مرده تطبيق شروط جزائية على أصحاب السجلات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضوابط “التجارة” تعطل إجراءات المستوردين والمصدرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.