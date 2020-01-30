ضوابط “التجارة” تعطل إجراءات المستوردين والمصدرين

عطّلت ضوابط جديدة لوزارة الصناعة والتجارة، مصالح مئات المستوردين والمصدرين، في أعقاب مطالبة الوزارة بتحميل مستندات سجلات المذكورين في الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وشكا مستوردون ومصدرون، لـ صحيفة (مصادر)، من بطء تحميل موقع الوزارة الذي لايعطي النتائج النهائية والإشعار الأخير الخاص بالعميل، نظراً لوجود مشكلة فنية.

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وذكرت مصادر، أن الأمر عطّل أعمال المستوردين والمصدرين لثلاثة أيام، خاصة وأن فترة انتظارهم طالت بتجديد واستخراج سجلات جديدة، بعد أن أصدرت الوزارة ضوابط ورسوم جديدة.

وأشارت ذات المصادر، إلى وجود شركات لديها عقود مُبرمة مع جهات جارية، وأن أي تعطيل مرده تطبيق شروط جزائية على أصحاب السجلات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)