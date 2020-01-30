بعثة الأهلي تغادر القاهرة فى طريقها إلى الخرطوم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطار القاهرة في طريقها إلى الخرطوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم البعثة بحسب موقع النادى الأهلى الرسمى : شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.

ويلتقي الأهلي الهلال مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة بالسودان، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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الخرطوم ( كو ش نيوز)