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شاهد بالفيديو: صاحب الهدف الثالث في الأهلي المصري (قودوين) و رسالة لجماهير الهلال ؟

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التاريخ: 30-يناير-2020

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شاهد بالفيديو: صاحب الهدف الثالث في الأهلي المصري (قودوين) و رسالة لجماهير الهلال ؟

أرسل لاعب الهلال الأسطورة ومفرح جماهير الموج الأزرق  بالهدف الثالث في شباك الأهلي المصري في 2007
رسالة مؤثرة للجماهير الزرقاء حيث طالبها  بالتواجد في الاستاد منذ وقت مبكر  لمساندة الفريق  و عبر النيجيري عن حبه الشديد للهلال الذي قضى معه سنوات يدافع فيها عن شعاره .

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وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يلتقي فريق الهلال السوداني بفريق الأهلي المصري مساء السبت المقبل  ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا .

 

 

الحرطزم : (أخبار الخليج 365)

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