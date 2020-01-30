شاهد بالفيديو: صاحب الهدف الثالث في الأهلي المصري (قودوين) و رسالة لجماهير الهلال ؟

التاريخ: 30-يناير-2020
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أرسل لاعب الهلال الأسطورة ومفرح جماهير الموج الأزرق بالهدف الثالث في شباك الأهلي المصري في 2007
رسالة مؤثرة للجماهير الزرقاء حيث طالبها بالتواجد في الاستاد منذ وقت مبكر لمساندة الفريق و عبر النيجيري عن حبه الشديد للهلال الذي قضى معه سنوات يدافع فيها عن شعاره .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يلتقي فريق الهلال السوداني بفريق الأهلي المصري مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا .
الحرطزم : (أخبار الخليج 365)
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