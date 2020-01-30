شاهد بالفيديو: صاحب الهدف الثالث في الأهلي المصري (قودوين) و رسالة لجماهير الهلال ؟

أرسل لاعب الهلال الأسطورة ومفرح جماهير الموج الأزرق بالهدف الثالث في شباك الأهلي المصري في 2007

رسالة مؤثرة للجماهير الزرقاء حيث طالبها بالتواجد في الاستاد منذ وقت مبكر لمساندة الفريق و عبر النيجيري عن حبه الشديد للهلال الذي قضى معه سنوات يدافع فيها عن شعاره .

Advertisements

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يلتقي فريق الهلال السوداني بفريق الأهلي المصري مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا .

الحرطزم : (أخبار الخليج 365)